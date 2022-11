Ein Feuerwehrmann über seine Waldbrand-Erfahrungen »Man hört auch flüchtende Tiere«

Micke: Das mache ich mit der Hilfsorganisation @fire. Alle Feuerwehrleute, die da mitmachen, machen das ehrenamtlich. Wir helfen zum Beispiel in Portugal oder in den USA.

Dein SPIEGEL: Gibt es da zu wenige Feuerwehrleute?

Micke: Nein, aber die Waldbrände dort sind nicht vergleichbar mit denen in Deutschland. Sie werden so groß, dass sie kaum mehr zu kontrollieren sind. Da ist jede Hilfe willkommen.

Dein SPIEGEL: Warum sind die Waldbrände denn zum Beispiel in Portugal so schlimm?

Micke: Das Klima dort ist anders: Es ist wärmer und trockener als bei uns. Dazu kommt die Topografie: Ein großer Teil des Landes ist gebirgig oder zumindest hügelig. Beides führt dazu, dass es viel heftiger brennt und sich das Feuer mit rasender Geschwindigkeit ausbreitet. Schon bei zehn Grad Steigung brennt ein Feuer doppelt so schnell.

Dein SPIEGEL: Was passiert da genau?

Micke: Feuer brennt nach oben. Die Hanglage der Pflanzen auf Bergen führt dazu, dass die Flammen permanent »Futter« bekommen. Sie brennen nicht nur in der Ebene alles weg, sondern auch an der Hangseite. Die Sonne, die von oben knallt, unterstützt die schnelle Hitze- und Brandentwicklung. Berge erschweren auch das Löschen. Oft ist das Gelände zu steil, um mit dem Auto zu fahren. Dann müssen wir alles Werkzeug zu Fuß schleppen. Außerdem müssen wir das Wasser hochpumpen – das geht in großer Höhe kaum mehr, der Druck reicht nicht aus.

Dein SPIEGEL: Wie organisiert sich @fire?

Micke: Da wir ehrenamtlich arbeiten, müssen wir in unseren Alltagsjobs freinehmen, um zu den Rettungseinsätzen zu kommen. Oft müssen wir sehr kurzfristig abfliegen. Zum Glück haben wir Abmachungen mit Fluggesellschaften, um unsere üppige Ausrüstung mitzunehmen und ein bisschen günstiger fliegen zu können. Die Ausgaben bezahlen wir mit Spendengeldern.

Dein SPIEGEL: Die Klimakrise erhöht die Zahl der Waldbrände von Jahr zu Jahr. Sind die Feuerwehren darauf eingestellt?

Micke: Eben nicht. In den vergangenen Jahrzehnten gab es hauptsächlich andere Feuer, die wir bekämpfen mussten: Unfallbrände, Gebäudebrände.

Dein SPIEGEL: Das heißt, Feuerwehrleute sind gar nicht ausgebildet, Waldbrände zu bekämpfen?

Micke: Genau. In der Regel lernt man bisher weder bei der freiwilligen Feuerwehr noch bei der Berufsfeuerwehr die Bekämpfung dieser Brände. Auch dafür ist unser Verein @fire so wichtig: Bei Einsätzen in Ländern, die schon länger mit Waldbränden zu tun haben, lernen wir von unseren Kolleginnen und Kollegen, wie man diese Feuer bekämpft, und wir geben dieses Wissen in Deutschland weiter. Wir schulen andere Feuerwehrleute.

Dein SPIEGEL: Was muss sich ändern?

Micke: Waldbrand-Bekämpfung muss Teil der Grundausbildung jeder Feuerwehrfrau und jedes Feuerwehrmannes werden.

Dein SPIEGEL: Was wünschen Sie sich?

Micke: Ich stelle mich nicht gerne vor die Feuerfront. Ich würde das lieber nicht machen müssen. Deshalb ist mein großer Wunsch, dass wir die Ursache für Waldbrände bekämpfen, den Klimawandel. Wir müssen sorgsamer mit der Umwelt umgehen, die Lampe eher ausmachen, die Heizung runterdrehen, das Auto stehen lassen. Und endlich begreifen: Wir sind es, die die Natur brauchen. Sie braucht uns Menschen aber nicht.

Dieses Interview erschien in »Dein SPIEGEL« 11/2022.