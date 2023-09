Kutylowski: Zum einen, indem wir sie mit möglichst guten Trainingsdaten füttern. Es ist wie in der Schule: Wenn euch euer Mathe-Lehrer falsche Beispielaufgaben zeigt, lernt ihr falsch addieren. Deswegen bemühen wir uns darum, dem neuronalen Netzwerk nur korrekte Übersetzungsbeispiele zu zeigen. Zum anderen arbeiten unsere Mathematiker daran, das Netzwerk effizienter zu verschalten.

Dein SPIEGEL: Wo steht Ihr Rechenzentrum?

Kutylowski: Wir haben mittlerweile drei. Eines in Island, eines in Schweden und eines in Finnland. Wenn ihr euch das auf der Karte vorstellt, merkt ihr: Das ist alles weit oben im Norden, weil es dort kälter ist. Man muss die Server also nicht so stark kühlen. Und es gibt dort viel grünen Strom, in Schweden und Finnland aus Wasserkraft, in Island aus Erdwärme.