Esa-Flugbetriebsleiter über die »Juice«-Mission »Wir machen absichtlich einen Umweg«

Am Anfang ist die Umlaufbahn sehr groß. Dann machen wir quasi das Gegenteil von dem, was wir vorher getan haben: Durch mehrere Vorbeiflüge an den Eismonden leiten wir Energie von der Sonde auf Ganymed, Kallisto und Europa weiter. So bremsen wir ›Juice‹ ab und kommen dem Planeten und seinen Monden näher.

In den vier Jahren, die die Sonde im Jupiter-System verbringt, führen wir 35 Vorbeiflüge durch. Dies ist die kritischste Flugphase. Ab und zu verwenden wir dann die Antriebsdüsen, um den Kurs zu korrigieren. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, als würden wir die Sonde hier im Kontrollraum mit einem Joystick steuern. Stattdessen schicken wir ›Juice‹ Kommandos: Dreh dich an diesem Tag in diese Richtung, und öffne für 20 Sekunden die Düsen.