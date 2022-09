Europas beste Stuntscooter-Fahrerin Auf dem Sprung

Sie begann, sich beim Fahren zu filmen. Ein Sponsor wurde darauf aufmerksam. Bald unterstützte er Katha. Sie ging nun öfter in Skateparks, meist war sie dort die einzige Fahrerin unter lauter Jungs. Bald folgten erste Wettkämpfe. Voriges Jahr war es dann so weit: Die erste deutsche Stuntscooter-Meisterschaft wurde in Hamburg ausgetragen. Und Katharina traute sich das erste Mal in einem Wettbewerb, einen »Front Flip« zu machen, also eine Vorwärtsrolle mit dem Scooter in der Luft.