Haus des Geldes

Die Europäische Zentralbank (EZB), die in Frankfurt am Main sitzt, ist keine normale Bank. Man geht dort nicht einfach rein, um Geld abzuheben. Für das Interview mussten die Kinderreporterinnen mehrere Sicherheitsschleusen passieren. Kein Wunder: Hier werden schließlich sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Die wichtigste Aufgabe der EZB ist es, dafür zu sorgen, dass die Preise im Euroraum stabil bleiben. Damit sind die 19 Staaten der Europäischen Union gemeint, in denen in Euro bezahlt wird. Außerdem beaufsichtigt die EZB die größten Banken im Euroraum. In der Vergangenheit mussten manche Banken während einer Finanzkrise mit viel Steuergeld gerettet werden. So was will die Bankenaufsicht der EZB verhindern. Die Präsidentin der EZB ist Christine Lagarde. Sie entscheidet aber nicht alles alleine. Für die Geldpolitik ist das sechsköpfige Direktorium zuständig. Zu ihm gehört auch Isabel Schnabel.