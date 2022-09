An ihren Klettergurten baumeln Karabinerhaken und Geräte zum Abseilen. Weil die Fensterputzer heute wieder lange in der Luft hängen werden, befestigt jeder ein Sitzbrett an seinem Gurt. Darauf kann man sitzen wie auf einer Schaukel. Auch ihre Putzbürsten befestigen die Männer an Karabinerhaken – würden sie herunterfallen, könnten sie die Menschen verletzen, die vor der Elbphilharmonie herumlaufen. Damit das nicht passiert, sind dort zusätzlich Netze aufgespannt.