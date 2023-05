Foodwatch-Chef im Kinder-Interview »Es ist voll daneben, Fleisch ›klimaneutral‹ zu nennen«

Dein SPIEGEL: Und was macht Foodwatch mit den Erkenntnissen?

Methmann: Wir veröffentlichen Lügen auf unserer Website. Und wir gehen zu Politikerinnen und Politikern. Wir wollen schärfere Regeln, damit nicht mehr so viel getrickst werden kann. Aber leider hören viele Leute in der Politik mehr auf Lobbyisten aus der Industrie, die gegen strengere Lebensmittelgesetze sind. Toll ist, was der Bundesernährungsminister, Cem Özdemir, vor Kurzem gesagt hat. Er will ein Verbot von Junkfood-Werbung, die sich an Kinder richtet. Junkfood ist Essen mit zu viel Fett, Zucker, Salz. Solch ein Verbot fordern wir schon lange.