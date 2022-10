Für Kinder erklärt Wann ist man arm?

Wie viele arme und reiche Menschen gibt es in Deutschland?

In Deutschland lebt jede sechste Person in Armut. Die Zahl der armen und die Zahl der reichen Menschen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Es gibt immer weniger Menschen mit mittelviel Geld. Reichtum und Wohlstand sind sehr ungleich verteilt – und die Ungleichheit wird immer größer.

Warum ist das so?

Ein wichtiger Grund ist die Inflation: Lebensmittel, Energie und Benzin werden teurer, das Gehalt bleibt aber gleich. Dadurch können sich die Leute nicht mehr so viel leisten wie noch vor einigen Monaten. Für einige wird es schwierig, die Miete oder den Wocheneinkauf zu zahlen. Reichen Menschen hingegen machen die hohen Preise nicht so viel aus. Sie können Dinge kaufen, die trotz der Inflation an Wert gewinnen: Häuser und Grundstücke zum Beispiel. Dadurch wächst ihr Vermögen, während das der meisten anderen Menschen sinkt. Ein anderes Problem ist, dass viele Jobs in Deutschland schlecht bezahlt sind. Das Gehalt dort reicht für das Nötigste nicht aus.