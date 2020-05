Neo geht eigentlich in die 3. Klasse der Grundschule Sternschanze. Dass die Schule zurzeit ausfällt, findet Neo langweilig, ihm fehlen seine Klassenkameraden. Mittags verabredet er sich oft mit einem Freund zum Handydaddeln – natürlich getrennt voneinander zu Hause. Auch ihm fehlt das Fußballtraining. Neo kickt für den SC Sternschanze. Jetzt fällt das Training aus, deshalb dreht Neo auf dem Fahrrad Runden. Nia ist in der 7. Klasse der Stadtteilschule am Hafen. Sie sieht einen Vorteil im Lernen zu Hause: Man schafft mehr. Nia ist immer ziemlich schnell mit ihren Aufgaben fertig. Sie vermisst das Fußballtraining. Nia spielt für den FC St. Pauli, meist Innenverteidigung oder Mittelfeld. Jetzt trainiert sie daheim Kniebeugen, Liegestütze, geht laufen. Von der Langeweile lenkt sie sich außerdem mit Backen ab. Nia macht Torten und Kuchen.

Patrick Runte/ Dein SPIEGEL