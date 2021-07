Foto: Mathias Barth

Wahl-Abc für Kinder G wie Geheimwahl

Pssst, top secret: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in »geheimer Wahl« gewählt – so steht es in Artikel 38 des Grundgesetzes. Was bedeutet das? »Dein SPIEGEL« erklärt's.