HVV-Chefin im Kinder-Interview »Ich will das Busfahren cool machen«

Dein SPIEGEL: Hamburg will beim öffentlichen Verkehr ein Vorbild für ganz Europa werden. Wie soll das klappen?

Korbutt: Wir sind schon sehr gut. Wir haben zum Beispiel die weltweit erste digitale S-Bahn in Hamburg getestet. Die fährt automatisch von A nach B, öffnet die Türen und wendet, ohne dass da jemand vorne drinsitzt. Bis zum Jahr 2030 sollen außerdem alle Hamburgerinnen und Hamburger innerhalb von fünf Minuten ein öffentliches Verkehrsmittel erreichen, also einen Bus, eine U- oder S-Bahn oder ein On-­Demand-Shuttle. Das sind Autos, die auf bestimmten Routen eingesetzt werden und für die man per Handy eine Fahrt buchen kann. Von denen wollen wir 10.000 neue Fahrzeuge auf die Straße bringen, am besten selbstfahrende. Das soll auch bis 2030 passieren. Ab dann sollen nur noch Elektro-Busse fahren. Und wir haben in Hamburg das Deutschland-Ticket besonders gut umgesetzt.