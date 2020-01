Nancy Pelosi ist als Sprecherin des Repräsentantenhauses die mächtigste ­Politikerin im Land. Sie klopft mit dem Hammer auf ihr Pult, um die Abgeordneten zur Ordnung zu rufen oder wenn sie das Ergebnis einer Abstimmung verkündet. So auch am 18. Dezember 2019. An dem Tag stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump zu eröffnen.

Jonathan Ernst/ REUTERS