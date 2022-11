»Das ist der Beginn einer Revolution«

Nicki, 22 *

»Vor drei Jahren war ich das letzte Mal in Iran. Ich erinnere mich noch genau an die einschüchternden Blicke der Sittenpolizei. Wir mussten im Auto immer darauf achten, dass das Kopftuch richtig sitzt. Wenn man zu viel Haar sieht, erfasst die Polizei das Kennzeichen, schickt Ermahnungen per Brief, und im schlimmsten Fall wird das Auto lahmgelegt. Alles, damit Frauen ihre Haare nicht öffentlich zeigen. Vor dem Rückflug wird man so streng kontrolliert, als hätte man etwas geklaut. Zurück in Deutschland war ich froh, in meinen Alltag zurückzukehren. Ich finde, Frauen sollen selbst entscheiden, ob sie sich verschleiern wollen. Doch die Menschen in Iran können nicht einfach so wegfliegen. Für sie sind diese Regeln Alltag.

Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Iran, leben aber seit Jahrzehnten in Deutschland. Sie wollten, dass meine Schwester und ich in Freiheit leben können. Ein großer Teil meiner Verwandtschaft lebt noch in Iran. Früher wollte ich so oft wie möglich dorthin fliegen, um meine Großeltern zu besuchen und die Kultur zu erleben. Wir haben häufig die Sommerferien dort verbracht. Damals dachte ich, dass ich gerne ein paar Monate in Iran leben würde. Doch inzwischen kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich würde meine Freiheit aufs Spiel setzen.

Vor den Protesten hatten wir täglich Kontakt zu meinen Verwandten, aber jetzt hören wir uns höchstens einmal pro Woche, wenn ihre Internetverbindung stabil ist. Im September, zu Beginn der Proteste, war das Internet in Iran gesperrt. Es war, als wären meine Verwandten gar nicht da. Ich wusste nichts, konnte niemanden erreichen. Bei all den schrecklichen Berichten und Bildern habe ich mir große Sorgen um meine Familie gemacht. Wenn wir jetzt telefonieren, frage ich sie so wenig wie möglich. Die Telefone werden überwacht, und ich habe Angst, dass meine Fragen jemanden in Gefahr bringen könnten. Menschen werden dort nachts abgeholt, landen im Gefängnis, dürfen sich nicht mal einen Anwalt nehmen...ich will lieber kein Risiko eingehen.

Trotzdem finde ich es beeindruckend, dass die Menschen dort den Mut haben weiterzukämpfen. Dass sie auf die Straße gehen, auch wenn das gefährlich ist. Die Leute fordern nur Dinge, die in Deutschland normal sind. Dass Frauen selbst entscheiden dürfen, was sie anziehen und welchen Beruf sie ausüben wollen. Dass Männer und Frauen Händchen halten oder sich in der Öffentlichkeit küssen können. Frauen sind in Iran nichts wert, sie haben keine Rechte. Wir werden überall benachteiligt. Ich habe die deutsche und die iranische Staatsbürgerschaft. Wenn ich meinen iranischen Pass beantrage, muss mein Vater für mich unterschreiben. In Deutschland darf ich das allein, seit ich volljährig bin.

Auch viele Männer in Iran sind für Gleichberechtigung: Sie feiern die Frauen dafür, dass sie ohne Kopftuch auf die Straße gehen, und verbeugen sich vor ihnen. Ich glaube daran, dass all diese Kämpfe nicht umsonst sind. Das sind inzwischen nicht mehr nur Proteste. Das ist der Beginn einer Revolution.«