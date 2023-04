Denn die Einwohner von Borneo und anderen Inseln werfen Joko Widodo vor, sich zu wenig um sie und zu viel um Java zu kümmern, wo mehr als die Hälfte der Indonesier lebt. In Nusantara will die Regierung ausschließlich Elektrofahrzeuge erlauben und das Stadtbild grün gestalten. Das soll dafür sorgen, dass die Luft besser wird als in Jakarta, wo sie so schmutzig ist wie in kaum einer anderen Stadt auf der Welt.