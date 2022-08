Junge Afghanin über ihre Flucht »Das alles hat mich sehr mitgenommen«

»Bis zum vorigen Sommer habe ich mit meiner Familie in der Nähe von Masar-i-Scharif gelebt. Dort war das Hauptquartier der Bundeswehr in Afghanistan. Mein Vater hat für die deutschen Soldaten als Dolmetscher gearbeitet. Im August sind die Taliban an die Macht gekommen. Alle Leute, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten, waren von da an in Gefahr.