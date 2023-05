Ein anderes Land, direkt vor der Haustür? Der Tag, an dem Elke und ihre Eltern fliehen, ist der 17. August 1961. Das Haus der Matherns steht in Berlin, im Bezirk Mitte, der Gehweg vor der Tür gehört zum Wedding. Zwischen beiden Bezirken verläuft damals eine Grenze. Sie teilt Berlin in eine Ost- und eine Westhälfte – so wie ganz Deutschland geteilt ist: im Westen die Bundesrepublik, im Osten die DDR. Doch während die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten kaum durchlässig ist, können die Berlinerinnen und Berliner recht unbehelligt hin- und herwechseln. Einige leben im Osten, arbeiten aber im Westen. Dort wird Arbeit besser bezahlt, und es gibt mehr zu kaufen.