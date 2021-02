Die Kinderreporter: Jesper und Anton, beide 12, leben in Frankfurt am Main und haben sich beim Handball kennengelernt. Das Training in ihrem Verein FTG findet zurzeit nicht statt. Aber die beiden wohnen nah beieinander und üben zu zweit draußen im Park oder auf dem Sportplatz. Eigentlich besuchen sie auch dieselbe Schule, lernen aber natürlich momentan zu Hause. Außer ihren Familien treffen sie nur einander.

Foto: DeinSPIEGEL