KI-Verordnung der EU »Es gibt Schlupflöcher in diesem Gesetzentwurf«

Dein SPIEGEL: Sie sprachen eben schon von der zweiten Kategorie, den sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen. Was ist damit gemeint?

Aszódi: Gemeint sind Systeme, die zum Beispiel in den Bereichen Grenzkontrolle, Strafverfolgung, Bildung oder Arbeitsplatz verwendet werden – zum Beispiel eine Software, die mit Hilfe von KI den richtigen Kandidaten für eine Stelle auswählt. Oder ein KI-System, das vorhersagt, wo und wann ein Verbrechen wahrscheinlich geschehen wird. Bevor ein System in einem dieser Bereiche eingesetzt wird, muss der Anbieter sicherstellen, dass sein System die im Gesetz festgelegten Verpflichtungen erfüllt. Aber der Anbieter hat ja ein Interesse daran, sein System zu verkaufen. Wir wollen, dass Systeme, die wahrscheinlich Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft haben, einer angemessenen Kontrolle durch unabhängige Expertinnen und Experten unterliegen. Außerdem fehlt es an Transparenz gegenüber den von risikoreichen KI-Systemen betroffenen Menschen. Bürgerinnen und Bürger sollen darüber informiert werden, wenn sie einem Hochrisiko-KI-System ausgesetzt sind. Wenn ein KI-System zum Beispiel eine Bewerbung um einen Arbeitsplatz ablehnt, muss die Bewerberinnen und Bewerber erfahren können, wie diese Entscheidung zustande kam. Und man muss dagegen vorgehen können. Auch an diesem Punkt müsste in dem Gesetzentwurf noch nachgebessert werden.