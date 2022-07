Coles Leben ist jetzt wie ein Märchen. Reichtum und Ruhm umgeben ihn. Der Haken: Er soll noch ein Bild malen. Das ist aber gar nicht so einfach. Doch weil seine Eltern so froh sind und das Leben mit Geld viel schöner ist, macht er bei dem Rummel mit. Dabei verheddert er sich leider furchtbar in Lügen. Das führt zu lustigen und ernsten Situationen und ist spannend bis zum Schluss.

Lisa Thompson: »Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog«. Aus dem Englischen von Silke Jellinghaus. Atrium; 16 Euro. Ab 10 Jahren.

Denk selbst!