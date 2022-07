Kinderschutz Was junge Menschen gegen Gewalt tun können

»Es ist davon auszugehen, dass jedes vierte Kind in irgendeiner Form Gewalt erlebt«, sagt Martina Huxoll-von Ahn vom Deutschen Kinderschutzbund. »Darunter fällt dann aber alles: von einem Klaps auf den Po oder einer Ohrfeige bis hin zu schweren Misshandlungen.« Verlässliche Zahlen gibt es nicht. Die Polizei veröffentlicht jährlich einen Bericht, wie viele Fälle in Deutschland bekannt wurden. Betroffen sind in jedem Jahr etwa 4000 Kinder, hinzu kommen die, die missbraucht oder sogar getötet werden – und die, von denen die Polizei nicht weiß, dass sie Schlimmes erleben. »Leider ist es so, dass viele Fälle von Gewalt gegen Kinder gar nicht bekannt werden«, sagt Huxoll-von Ahn. »Sie bleiben unentdeckt. Deshalb spricht man von einem Dunkelfeld: Wir wissen nicht, wie viele Kinder wirklich betroffen sind.«