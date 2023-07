Klimaexperte im Kinder-Interview »Wir haben schon viel Zeit verplempert«

Dein SPIEGEL: Woran forschen Sie gerade?

Garschagen: An den Klima-Auswirkungen auf besonders große Küstenstädte. In der indonesischen Stadt Jakarta leben mehr als zehn Millionen Menschen. Da der Meeresspiegel steigt, werden sie in Zukunft mit Hochwasser zu kämpfen haben. Gemeinsam mit anderen Forschenden untersuche ich, wie sie sich dagegen rüsten können. Ob es zum Beispiel helfen könnte, Deiche zu bauen, oder ob die Leute umgesiedelt werden sollten, wenn sie nah an der Küste wohnen. Wir schauen uns also nicht nur an, was der Klimawandel dort für Probleme verursacht, sondern überlegen uns auch Lösungen.