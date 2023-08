Schwammstadt bedeutet, dass das Wasser nicht in der Kanalisation verschwindet, sondern so lange wie möglich an der Oberfläche gespeichert wird. Dann wird es langsam abgegeben. Wie Wasser, das aus einem Schwamm tropft. So können wir das Regenwasser sinnvoll nutzen. Dafür werden viele versiegelte Flächen aufgebrochen, also bebaute Flächen, in die das Regenwasser nicht eindringen kann. Die Stadt wird grüner. Pflanzen übernehmen vielerorts die Aufgabe der Regenwasser-Kanalisation. Es werden Parks angelegt, Blumenbeete, Wiesen. Die Grünflächen speichern Regenwasser im Boden, von wo aus es verdunstet oder zeitverzögert ins Grundwasser fließt. Aus Dörfern kennt man vielleicht grüne Straßengräben, in denen das Wasser seitlich abfließt. Wir nennen das Versickerungsmulden. Nicht überall ist genug Platz für solche Mulden. Alternativ legen wir zum Beispiel Fußwege so an, dass das Regenwasser zwischen den Fugen versickern kann.