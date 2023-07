Besonders schwierig wird es, wenn die Opfer nicht über die Verbrechen reden wollen, etwa weil sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. »In solchen Fällen kann es Jahrzehnte dauern, bis sich die Opfer jemandem anvertrauen. Bei unseren Befragungen gehen wir daher behutsam vor. Wir wollen nicht, dass jemand so ein Trauma noch mal durchlebt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir diese Arbeit machen. Es muss Rechenschaft geben.«

Sicherlich ist Wladimir Putin nicht für alle im Ukraine-Krieg begangenen Verbrechen direkt verantwortlich. Manche werden in Eigengewalt von einfachen Soldaten oder unteren Befehlshabern begangen. Doch einige Taten hat Putin vermutlich direkt befohlen. Die Verschleppung ukrainischer Kinder gehört mutmaßlich dazu. Und der Angriff auf die Ukraine, mit dem alles losging. Möglich, dass er dafür irgendwann vor Gericht landet.

Dafür müsste man ihn aber erst mal zu fassen kriegen. Beim Treffen in Südafrika wird er, wie nun bekannt wurde, nicht persönlich teilnehmen. Stattdessen soll Putin per Videokonferenz zugeschaltet werden, um dem Gefängnis zu entgehen. Aber vielleicht reist er in 15 Jahren mal in die Schweiz oder nach Deutschland, um sich in einer Spezialklinik operieren zu lassen. Wenn die Grenzbeamten dann gut aufpassen, könnte ihm der Prozess gemacht werden.

