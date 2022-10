Dein SPIEGEL: Was machen Sie als Parteivorsitzender?

Klingbeil: Ich mache den Job zusammen mit meiner Kollegin Saskia Esken. Wir sind zu zweit an der Spitze. Als Chefs kümmern wir uns zum Beispiel darum, im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung zu sagen, was die SPD will und was die SPD denkt. Wir entwickeln neue Ideen für die Zukunft der Partei. Wir sind auch dafür zuständig, Parteiveranstaltungen in ganz Deutschland zu besuchen und dort mit unseren Mitgliedern zu sprechen.