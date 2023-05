In dem beliebten PC-Spiel stehen sich zwei Teams mit jeweils fünf Personen auf einem Schlachtfeld gegenüber. Ziel ist es, das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören. Wie das Spiel genau funktioniert, könnt ihr in dem Kasten weiter unten nachlesen. »›League of Legends‹ ist ein sehr taktisches und sehr schnelles Spiel«, erklärt Mareike. »Wer einen Fehler macht, wird sofort bestraft.«

Mareike merkte während ihres Studiums, dass sie in »League of Legends« richtig gut ist. Sie spielte damals erfolgreich in Amateurligen mit. »Das war aber nur ein Hobby«, sagt sie. Heute ist das anders: Mareike ist Profi. Im Netz ist sie unter ihrem Gamernamen Sayna bekannt. Sie steht bei den Unicorns of Love unter Vertrag, einem E-Sport-Team aus Hamburg. Es spielt in der höchsten deutschen »League of Legends«-Spielklasse mit, der Prime League. Die ist vergleichbar mit der Ersten Bundesliga im Fußball. Die Spiele in der Prime League werden online ausgetragen und via Livestream von bis zu 60.000 Zuschauenden angesehen.