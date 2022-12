Lebensmittelbetrug Das Geschäft mit dem gefälschten Honig

In Deutschland mögen viele Menschen gerne Honig. Im Durchschnitt isst hier jede Person ein Kilogramm pro Jahr. Damit gehört Deutschland zu den Meistern im Honigfuttern, in nur wenigen Ländern wird mehr von dem süßen Stoff gegessen. Die in Deutschland heimischen Bienen schaffen es nicht, so viel Honig herzustellen. Eine Biene produziert in ihrem Leben nur zwei Teelöffel voll – und es dauert lange, bis Honig entsteht. Erst nach frühestens vier Monaten kann er geerntet werden. Vorher müssen Bienen den flüssigen Nektar aus Blüten sammeln, in den Bienenstock tragen, ihn dort immer wieder umtransportieren und durch Flügelschlagen trocknen.