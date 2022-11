Dein SPIEGEL: Bei einem EM-Spiel in Ungarn hast du 2021 ein Tor geschossen und danach mit deinen Händen ein Herz geformt. Das war damals ein Zeichen gegen Homophobie. Planst du so was auch in Katar wieder?

Goretzka: Das war damals gar nicht großartig geplant, sondern entstand eher aus dem Bauch heraus. Aber die Geste hat eine enorme Strahlkraft entwickelt. Für mich ist so was selbstverständlich. Ich bin absolut gegen Homophobie. Und wenn sich jemand homophob verhält, dann mache ich das eben deutlich. Wir werden uns etwas einfallen lassen, wie wir auch in Katar Zeichen für unsere Werte und die Menschenrechte setzen können.