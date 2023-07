Dein SPIEGEL: Kick it like Lina!

Im Juli und August spielen 32 Mannschaften um den Fußball-WM-Titel der Frauen. In »Dein SPIEGEL«, dem Nachrichten-Magazin für Kinder, spricht Mittelfeldmotor Lina Magull darüber, wie die Stimmung im deutschen Team ist und was die DFB-Auswahl so stark macht. Außerdem im Heft: Ein Umweltexperte erklärt, welche Folgen die Erderwärmung hat – und wieso es noch nicht zu spät ist, sie einzudämmen. »Dein SPIEGEL« gibt es am Kiosk, ausgewählte Artikel online. Erwachsene können das Heft auch hier kaufen:

