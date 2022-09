In der Welt der Fantasie ist alles möglich: Regenschirm aufspannen und losfliegen, sprechende Tiere in den Unterricht mitnehmen und fiese Menschen in Ratten verwandeln. Ob »Die Schule der magischen Tiere«, »Vier zauberhafte Schwestern«, »Alea Aquarius«, »Sternenschweif« oder Klassiker wie »Harry Potter«: Mit erfolgreichen Büchern und ihren Verfilmungen kann man in eine geheimnisvolle Welt eintauchen. Aber ganz ehrlich: Die Faszination von Fantasygeschichten ist kein neuer Trend. Im Gegenteil, er ist Tausende Jahre alt. In Ausgabe 01/2019 haben wir erklärt, wo der Fantasy-Hype seinen Ursprung hatte und warum uns magische Welten heute noch so in ihren Bann ziehen.