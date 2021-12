Megaloh im Kinder-Interview »Rapper müssen eine Rolle spielen«

Kinderreporterin Anne, 13, geht in die 8. Klasse des Willi-Graf-Gymnasiums in Berlin. Zu ihren Hobbys zählen Saxofonspielen und Malen. Wie Megaloh schreibt auch Anne – allerdings keine Rap-Texte, sondern Kurzgeschichten. Kinderreporter Julius, 11, geht in die 6. Klasse der Grundschule am Teutoburger Platz in Berlin. In seiner Freizeit liest er gern, und er spielt Basketball. Außerdem baut er mit dem Programm »GarageBand« selbst Hip-Hop-Beats.

Foto: Steffen Jänicke / Dein SPIEGEL