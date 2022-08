Weltweit suchen Forschende nach Lösungen, um der Wilderei ein Ende zu setzen. In Südafrika beispielsweise testen sie eine radioaktive Spritze für Nashörner. Die Idee: Wenn man ihnen eine winzige Menge radioaktive Flüssigkeit in die Hörner spritzt, dann könnte man Schmuggler leichter aufspüren. Zum Beispiel bei Kontrollen am Flughafen. Manche Artenschützer sägen den Nashörnern vorsorglich das Horn ab.

Annette befürwortet einen umstrittenen Ansatz: Sie setzt sich dafür ein, dass der Handel mit dem Horn erlaubt wird. »Die Regierungen haben im Laufe der Jahre tonnenweise Horn beschlagnahmt«, sagt Annette. Sie glaubt, dass man die Nachfrage damit für mehrere Jahre stillen könnte. »Das würde uns Zeit verschaffen, um über weitere Schritte nachzudenken.« Und Zeit sei genau das, was die Art am dringendsten braucht. Annette befürchtet, dass es Nashörner bald nur noch in Zoos und Tierparks geben wird.