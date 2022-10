Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Jahre lang eine große Feindschaft zwischen den USA im Westen und der Sowjetunion im Osten. Beide Seiten hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von Politik und Gesellschaft und fanden die Ideen der jeweils anderen schlecht. Beide Seiten suchten sich andere Länder als Verbündete. Sie wollten für den Fall eines Angriffs gewappnet sein, indem sie Freunde auf ihre Seite zogen: Das Bündnis, das die USA mit anderen schlossen, war die Nato. Das Bündnis, das die Sowjetunion mit anderen Ländern im Osten Europas schloss, hieß Warschauer Pakt.

Anfang der 1990er-Jahre gab es große politische Veränderungen in Europa. In Deutschland fiel die Mauer. Die Sowjetunion zerfiel. Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst. Doch die Nato bestand weiterhin. Viele osteuropäische Länder wollten jetzt in die Nato. Sie hatten kein Vertrauen zu Russland, das aus der zerfallenen Sowjetunion hervorging. Nach und nach traten immer mehr Länder der Nato bei.

Wladimir Putin, der Präsident Russlands, findet es gar nicht gut, dass so viele Länder, die früher zur Sowjetunion gehörten oder ihr nahestanden, jetzt zur Nato gehören. Das hat er schon vor vielen Jahren gesagt. Er will Russland wieder zu einer starken Weltmacht machen, so wie es einst die Sowjetunion war. Putin sieht die immer stärker wachsende Nato als Bedrohung an.

Die Ukraine ist ein Nachbarland von Russland, das früher auch zur Sowjetunion gehörte. Die Ukraine ist zwar ein eigener Staat, aber der Einfluss Russlands ist noch immer sehr groß. Der ehemalige Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, hörte auf Wladimir Putin. Ende des Jahres 2013 gab es Proteste in der Ukraine: Viele Menschen demonstrierten gegen den Einfluss Russlands. Janukowytsch floh und wurde abgesetzt. Der Konflikt gipfelte darin, dass Russlands Soldaten 2014 die ukrainische Halbinsel Krim unter ihre Kontrolle brachten. Wladimir Putin ist der Ansicht, die Krim gehöre jetzt Russland. Auch im Osten der Ukraine gibt es seit 2014 heftige Auseinandersetzungen, bei denen viele Menschen starben. Im Februar 2022 griffen Putins Streitkräfte schließlich weitere Teile der Ukraine an, auch die Hauptstadt Kiew. Es herrscht Krieg in Europa. Viele Millionen Menschen sind auf der Flucht.