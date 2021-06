Foto: United Archives / kpa Publicity / imago images

Popkultur-Aliens im Check Wie realistisch ist E.T.?

Der Ufo-Bericht des Pentagon regt die Fantasie an. Sind da Außerirdische am Werk? Und wenn ja, sehen sie so aus wie in den Filmen? Ein Astrobiologe sagt, welche Hollywood-Darstellungen gelungen sind.