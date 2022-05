Wo andere Menschen Pinselstriche, Farben und Formen beim Betrachten eines Gemäldes sehen, achtet Eline van Dijk auf Rahmen, Aufkleber und Markierungen. Sie sucht nach den Spuren, die die Vergangenheit auf dem Bild hinterlassen hat. Denn für sie ist nicht nur das Motiv auf der Leinwand interessant – sie will wissen, woher das Bild kommt.

Eline arbeitet für das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. »Meine Aufgabe ist herauszufinden, welche Geschichte hinter den Kunstwerken im Museum steckt«, sagt sie. Das nennt man Provenienzforschung, das heißt auf Deutsch: Herkunftsforschung. Bei vielen Gemälden weiß niemand so genau, wo sie herkommen: Wer besaß das Bild, bevor es ins Museum kam? An wen verkaufte der Künstler es, nachdem er es gemalt hatte? Wurde es vielleicht sogar gestohlen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Eline.