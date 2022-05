Rätsel des Alltags Warum stinkt der Urin nach dem Spargel-Essen?

Jetzt hat wieder ein Gemüse Saison, das besonders hierzulande sehr beliebt ist: Spargel. In keinem anderen Land Europas wird so viel von den weißen und grünen Stangen geerntet wie in Deutschland . Dass die Spargel-Saison begonnen hat, sieht man nicht nur an den Angeboten auf dem Wochenmarkt.