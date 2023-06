Rätsel des Alltags Wie funktioniert Bluetooth?

In den 1990er-Jahren haben Handy-Hersteller Bluetooth entwickelt. Es ist heute auch deshalb beliebt, weil es sehr wenig Strom verbraucht. Der merkwürdige Name Bluetooth kommt vom dänischen König Harald Blauzahn (auf Englisch: blue tooth), der etwa um 950 nach Christus lebte. Er war gut darin, mächtige Leute miteinander in Kontakt zu bringen – so wie Bluetooth Geräte miteinander verbindet.