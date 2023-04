Der Hadrianswall, benannt nach seinem Erbauer Kaiser Hadrian, erinnert an jenen Moment in der Geschichte des Römischen Reiches, als es den Höhepunkt seiner Macht und seiner Ausdehnung erreicht hatte: Hadrian herrscht in den Jahren zwischen 117 und 138 nach Christus von Nordenglands Hügeln bis nach Ägypten, von Portugal bis kurz vor den Persischen Golf.

Sein Imperium umschließt das gesamte Mittelmeer oder »mare nostrum«, wie die Römer es nennen, unser Meer. Schon seit Generationen kann es niemand mit ihnen aufnehmen. Wie es dazu kam, haben wir in Ausgabe 3/2023 erklärt. Hier gibt es die Geschichte zum Nachhören.