Wenn Amos mit seinem Rollstuhl über eine der Rampen in der Skate-Halle rast, ist er so schnell, dass der Rollstuhl sogar ein bisschen abhebt. »Hast du das gesehen?«, ruft er seinem Vater zu. »Ich mach das noch mal.« Und zack, nimmt er Schwung und fährt die Rampe wieder hoch. Auf den letzten Metern schiebt ihn sein Vater an, damit er nach ganz oben kommt. Oft schafft es Amos aber auch allein: Er nutzt den Schwung einer Abfahrt, um auf die gegenüberliegende Rampe zu kommen.