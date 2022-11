Das Wissen darüber, was schön ist, erwirbt man wie alle anderen Regeln der Gesellschaft auch. Sie werden durch Medien und das Umfeld – also Familie, Freunde, Bekannte – vermittelt: In der Werbung wollen alle schlank sein, makellose Haut ist erstrebenswert, Männer haben Muskeln und so weiter. Man schließt sich dem an, was die Masse mitträgt.

Doch wie sollen Kinder und junge Leute lernen, den eigenen Körper zu nehmen, wie er ist, wenn die Welt um sie herum nach unerreichbaren Idealen strebt? Die Drogerien stehen voller Anti-Pickel-, Anti-Spliss-, Anti-alles-Produkte. Eltern erzählen, sie würden nun Diät halten, haben zwei Wochen schlechte Laune und essen dann wieder Pizza, aber mit sichtlich schlechtem Gewissen statt mit Freude. In der Werbung ist beinahe jedes Foto nachbearbeitet, und Filter auf TikTok oder Instagram lassen das Gesicht symmetrisch und die Haut porenlos erscheinen.