Im Mittelalter zupften sich Frauen in Europa die Augenbrauen weg. In Japan färbte man sich die Zähne schwarz. Klingt seltsam und würde heute nicht mehr als schön gelten. Doch ist das wirklich befremdlicher als die Schönheitsideale, die wir kennen? In Korea kaufen Menschen sich teure Cremes, um ihre Haut aufzuhellen, in Deutschland Cremes, um ihre Haut gebräunter erscheinen zu lassen.