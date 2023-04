Schulversuch in Dresden »Ich schreibe die Tests erst, wenn ich glaube, alles verstanden zu haben«

»An meiner Schule ist alles ein bisschen anders. Es gibt hier keine Noten, und auch der Unterricht ist nicht so wie an anderen Schulen. Ich gehe auf die Universitätsschule Dresden. Das ist eine Schule, an der ausprobiert wird, wie sich der Unterricht in Zukunft verändern könnte. Meine Eltern und ich fanden das Konzept super, deswegen haben sie mich letztes Jahr hier angemeldet. Heute gehe ich in die sechste Klasse.