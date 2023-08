Skate-Unterricht für ukrainische Kinder Nur das Board unter den Füßen

Nach der Gymnastik-Einheit probiert es Zahar wieder mit seinem Kickflip Backside 180. Ein Versuch nach dem anderen. Es will einfach nicht klappen. Zahar schnalzt mit der Zunge, schüttelt den Kopf über seinen Misserfolg. Er sagt: »Eigentlich mag ich am Skaten am meisten, dass es schwierig ist. Es geht nicht von jetzt auf gleich.« Ein paar Minuten später gelingt es, Zahar steht den Trick: »Yes!«, ruft er und ballt stolz die Faust. Yuri kommt rüber und klopft ihm anerkennend auf die Schulter. Zahar streckt sich unter dem Lob seines Lehrers.

Er ist fast eine Stunde mit Bus und Bahn gefahren, um zum Training zu kommen. Es würde ihm nicht im Traum einfallen, das Skaten ausfallen zu lassen. Zahar sagt: »Ich bin viel lieber draußen und mache was mit meinen Freunden, als drinnen zu sitzen, am schlimmsten noch mit dem Handy in der Hand. Da scrollt man nur durch die Nachrichten aus der Ukra­ine und wird traurig.« Seit er im März 2022 in den Messehallen in Hannover ankam, hat sich sein Leben geändert.

Inzwischen wohnt Zahar mit seiner Familie, dem älteren Bruder und den Eltern, in Groß Munzel, einem Dorf bei Hannover. Er geht in die 7. Klasse, aber dort ist er das einzige Kind aus der Ukraine. Die meisten Freunde aus der Skate-Family, wie sie ihre Gruppe nennen, leben nicht mehr in der Großstadt. Auch Trainer Yuri nicht. Er ist mit seiner Familie nach Portugal gezogen. Aber die Skaterinnen und Skater halten Kontakt über Instagram und WhatsApp und verabreden sich mehrfach pro Woche zum Training.

Viele kommen von weit angefahren, so wie Zahar. Erst recht, wenn Lehrer Yuri in der Stadt ist. Der Profi-Skater reist nach wie vor regelmäßig nach Deutschland. Er will im Sommer mehrtägige Skate-Camps für Geflüchtete organisieren. Das nächste ist in Stuttgart. Yuri sagt: »Wenn der Krieg vorbei ist, will ich nach Hause. Und dann mit den Kindern in der Ukraine skaten.«

Dieser Artikel erschien in »Dein SPIEGEL« 7/2023.