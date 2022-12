Skispringen Warum die Vierschanzentournee so besonders ist

In der Zeit der Vierschanzentournee ist die Fußball-Bundesliga in der Winterpause, der Biathlon-Weltcup geht erst am 5. Januar weiter. So pilgern jedes Jahr Zehntausende Menschen an die Schanzen – und noch viel mehr versammeln sich vor dem Fernseher. Bei der vergangenen Tournee schalteten mehr als fünf Millionen Zuschauer ein.

Doch sosehr Sven über die Tournee schwärmt, er sagt auch: »Es gibt keinen härteren Wettbewerb.« Ist das eine Springen vorbei, geht es ins Auto oder in den Bus und ab zum nächsten Ort. Pause? Fehlanzeige. »Ich habe als Springer vor Erschöpfung am Tag ein wenig geschlafen und bin deswegen in der Nacht wach gelegen und habe gegrübelt«, erinnert sich Sven, der heute als Skisprung-Experte fürs Fernsehen arbeitet.