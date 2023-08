Keine Fangesänge, keine Schiedsrichterpfiffe. Stattdessen: das Knattern eines Sprühfahrzeugs, das Flüssigdünger auf dem Feld verteilt. So klingt die Sommerpause in der BayArena, dem Stadion des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. In diesen Tagen hat Georg Schmitz hier das Sagen. Am Spielfeldrand hat er ein Schild aufgestellt: »Achtung! Betreten des Rasens ist zum Schutz der jungen Einsaat strengstens verboten!!«