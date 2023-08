So arbeitet ein Fluggerätmechaniker Schrauben, montieren, manövrieren

Schrauben, montieren, manövrieren – all das macht Marco an seinem Job am meisten Spaß. »Manchmal gehört es aber auch dazu, am Computer zu sitzen und Stör­meldungen zu schreiben.« Zum Beispiel wenn wegen eines Baufehlers der Abstand zwischen zwei Teilen nicht passt. »Und ab und an besuchen mich an meinem Bauplatz auch Kunden, die ich be­treuen muss. Die wollen sich vor Ort davon überzeugen, dass wir korrekt gearbeitet haben.«

Diese Kunden sind Airlines wie zum Beispiel Lufthansa, Easyjet oder Eurowings. Sie beauftragen Airbus mit dem Bau der Flug­zeuge. Bis sie ihre Maschinen erhalten, müssen sie sich aber gedulden: Nachdem ein Flieger in Halle 9 war, vergehen normalerweise noch knapp fünf Wochen bis zu seinem ersten Einsatz. So ist es auch bei dem A321, dem Marco die Flaps eingesetzt hat. »Wenn er hier raus ist, erhält er noch seine Verkleidung, wird lackiert und am Ende noch mal genauestens durchgecheckt.« Erst danach wird das Flugzeug zum ersten Mal abheben – und künftig bis zu 236 Passagiere durch die Luft be­fördern.