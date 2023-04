Dein SPIEGEL: Woher wissen Sie, ob das Bein eines Insekts nicht vielleicht nur bei dem einen Tier, das Sie vor sich haben, krumm ist?

Leitl: Das Computer-Modell schicke ich zu Experten in ihrem Bereich. Sie sagen mir, was falsch ist, und ich ändere das. Das geht so lange hin und her, bis alles perfekt ist. Ich modelliere das Tier zunächst in einer T-Pose – das ist so, als würde ein Mensch mit ausgebreiteten Armen stillstehen. Allerdings sitzen die Tiere in der Natur nicht steif herum. Alle haben eine bestimmte Art, sich zum Beispiel auf einem Ast auszuruhen. Deswegen gebe ich ihnen noch eine natürliche Pose, bevor ich den Druck starte.