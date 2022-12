7 / 11

Hier sieht man in Gläsern im Labor das, was in der Fabrik in geschlossenen Kochtöpfen passiert: Der Rohsaft wird gereinigt, und alle Nicht-Zuckerstoffe werden abgespalten. Nach dem Filtern bleibt ein heller Dünnsaft, der zum größten Teil aus Wasser besteht. Er wird in gigantischen Kochtöpfen erhitzt. Das Wasser verdampft. Der Saft wird in mehreren Stufen weiter eingekocht. Schließlich ist er goldgelb und dickflüssig.