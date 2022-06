Social-Media-Stars Lisa und Lena »Warum sind ausgerechnet wir berühmt geworden?«

Dein SPIEGEL: Ihr habt darüber gesprochen, dass ihr adoptiert seid, aber haltet zum Beispiel eure Freundschaften und eure Familie geheim. Wie habt ihr eure Grenzen festgelegt?

Lena: Unsere Familie, unsere Freunde und unsere Beziehungen gehen keinen was an, unser Wohnort auch nicht. Außerdem achten wir auf die Lieder: Alles, was anzügliche Texte oder Schimpfwörter hat, benutzen wir nicht. Wir wollen auch nicht zu viel Haut zeigen. Ich denke, wir haben eine Vorbildfunktion für junge Mädchen, die uns folgen. Man darf nie vergessen: Alles, was man ins Internet stellt, bleibt dort. Selbst wenn ich ein Selfie in einer Story poste, werden 1000 Screenshots davon gemacht. Was postet ihr denn?