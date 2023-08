Denn der Schulweg der Kinder führt mitten durch einen Wanderkorridor, einen Weg, den Elefanten nutzen, um von einem Schutzgebiet in ein anderes zu gelangen. Und die Kinder sind zu einer Zeit unterwegs, zu der die Elefanten besonders aktiv sind: am frühen Morgen und am späten Nachmittag.

In der Vergangenheit hat das zu vielen Problemen geführt. An manchen Tagen konnten die Kinder nicht zur Schule gehen, weil Elefanten in der Nähe waren. Eine Schülerin wurde sogar von einem Elefanten getötet. Wütende Dorfbewohner schossen auf die Tiere, um sie zu verscheuchen. In Sri Lanka sterben jedes Jahr mehr als 80 Menschen durch Elefanten, und mehr als 250 Elefanten werden von Menschen getötet.