Steinmetzin vom Mainzer Dom »Das ist wie ein Puzzle verschiedener Epochen«

Allein ist Jennifer selten: Sowohl auf dem Baugerüst als auch in der Werkstatt grüßt sie regelmäßig andere Handwerker, die mit ihr am Dom arbeiten – alles Männer. Jennifer ist eine der wenigen Frauen in diesem Beruf. Dumme Sprüche zu ernten kennt sie gut. »Als Frau im Handwerk reicht es nicht, genauso gut zu sein wie die Männer. Man muss besser sein«, erklärt Jennifer. »Es ist nicht genug, im Stehen pinkeln zu können. Man muss im Handstand pinkeln können, ohne sich zu bekleckern.«

Doch in dem Beruf fehlen nicht nur Frauen, sondern auch Nachwuchs. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Studium statt für die Ausbildung. Deshalb gibt es immer weniger Steinmetze in Deutschland, viele Ausbildungsstätten müssen schließen. Für Jennifer war es nach dem Abitur dagegen klar, dass sie etwas Praktisches machen und mit den Händen arbeiten will. »Diese Entscheidung habe ich in 26 Jahren keinen Tag bereut«, schwärmt Jennifer. »Das ist mein Traumjob.«